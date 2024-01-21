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12:00, 21 января 2024 года В Орловской области освободят от транспортного налога бывших несовершеннолетних узников концлагерей Сейчас эта категория граждан получает льготу 50%.



Фото: архив "Вести-Орел"

Бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей предлагают освободить от уплаты транспортного налога в Орловской области. Речь идет об автомобилях с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил. Новый законопроект депутаты рассмотрят на очередной сессии областного Совета.



- В случае принятия проекта закона, выпадающие доходы дорожного фонда Орловской области составят 130 тысяч рублей в год, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Отметим, что в настоящее время 50-процентной льготой по транспортному налогу в нашем регионе пользуются 100 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания. На новый законопроект уже есть положительные заключения губернатора Орловской области, региональной КСП и государственно-правового управления аппарата облсовета. Инициативу поддержали в Управлении федеральной налоговой службы по Орловской области.





Сергей Мерцалов



