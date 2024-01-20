Орловские полицейские помогли водителю, застрявшему на льду

Фуру вытащили с помощью трактора.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области



На 74-м километре дороги "Москва – Комаричи – Дмитровск - Кромы" начальник отделения по Дмитровскому району Александр Клочков и инспектор по пропаганде безопасности Сергей Ваденин заметили большегруз с брянскими номерами. Полицейские поняли, что водителю нужна помощь.

– Сотрудники Госавтоинспекции остановились и, поговорив с водителем, вызвали спецтехнику. В результате слаженных действий полицейских и водителя трактора большегрузный автомобиль удалось затянуть на подъем. После этого водитель "Рено" продолжил путь самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.