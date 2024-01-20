Орловские полицейские помогли водителю, застрявшему на льду

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18:30, 20 января 2024 года
Орловские полицейские помогли водителю, застрявшему на льдуФуру вытащили с помощью трактора.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Сотрудники орловской Госавтоинспекции помогли брянскому водителю, который не смог въехать на обледенелый подъем. Это случилось 18 января в Дмитровском районе.
На 74-м километре дороги "Москва – Комаричи – Дмитровск - Кромы" начальник отделения по Дмитровскому району Александр Клочков и инспектор по пропаганде безопасности Сергей Ваденин заметили большегруз с брянскими номерами. Полицейские поняли, что водителю нужна помощь.
– Сотрудники Госавтоинспекции остановились и, поговорив с водителем, вызвали спецтехнику. В результате слаженных действий полицейских и водителя трактора большегрузный автомобиль удалось затянуть на подъем. После этого водитель "Рено" продолжил путь самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сергей Силаев