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10:00, 21 января 2024 года

В орловском учебном центре стартует обучение в 2024 году

Первые группы сядут за парты уже 23 января.

Фото: "Вести-Орел"

В орловском учебном центре службы занятости начинается обучение первых групп в текущем году. Сроки обучения публикует тг-канал "Телеграммы из Орла":

• с 23 января по 20 мая – Парикмахер
• с 24 января по 24 июня – Портной
• с 24 января по 2 февраля – 1С: Управление торговлей
• с 26 января по 23 апреля – Бухгалтер
• с 26 января по 27 февраля – Мастер аппаратного маникюра и педикюра
• с 26 января по 27 февраля – Мастер маникюра (с технологией наращивания ногтей)
• с 29 января по 17 апреля – Документационное обеспечение работы с персоналом
• с 2 по 8 февраля – Шугаринг
• с 2 по 16 февраля – 1С: Бухгалтерия
• с 9 февраля по 22 марта – Специалист по информационным ресурсам.

Записаться на обучение можно по телефону в Орле: 44-37-13.


Сергей Силаев
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