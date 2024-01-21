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10:00, 21 января 2024 года В орловском учебном центре стартует обучение в 2024 году Первые группы сядут за парты уже 23 января.



Фото: "Вести-Орел"

В орловском учебном центре службы занятости начинается обучение первых групп в текущем году. Сроки обучения публикует тг-канал "Телеграммы из Орла":



• с 23 января по 20 мая – Парикмахер

• с 24 января по 24 июня – Портной

• с 24 января по 2 февраля – 1С: Управление торговлей

• с 26 января по 23 апреля – Бухгалтер

• с 26 января по 27 февраля – Мастер аппаратного маникюра и педикюра

• с 26 января по 27 февраля – Мастер маникюра (с технологией наращивания ногтей)

• с 29 января по 17 апреля – Документационное обеспечение работы с персоналом

• с 2 по 8 февраля – Шугаринг

• с 2 по 16 февраля – 1С: Бухгалтерия

• с 9 февраля по 22 марта – Специалист по информационным ресурсам.



Записаться на обучение можно по телефону в Орле: 44-37-13.





Сергей Силаев



