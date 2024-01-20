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18:00, 20 января 2024 года Орловцы поучаствовали в форуме ветеранов СВО Он стал уже вторым по счету.



Фото: реготделения фонда "Защитники Отечества"

С 14 по 17 января в конгрессно-выставочном центре "Патриот" Московской области прошел второй форум ветеранов специальной военной операции "Вместе победим". Участниками мероприятия, организованного фондом "Защитники Отечества", стали более 400 героев спецоперации из 89 регионов страны.



На площадке форума прошла установочная встреча ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участникам мероприятия рассказали о планах работы организации на 2024 год.



Участники форума побывали на мастер-классе "Военкор: заметки с информационного фронта". На встрече обсудили вопросы информационной безопасности в условиях большого количества источников информации об СВО. Также бойцы СВО получили персональные консультации от специалистов федеральных ведомств – Минтруда РФ, Минобрнауки РФ, Социального фонда России и профильных департаментов центрального аппарата фонда. Участники спецоперации побывали и на выставке-форуме "Россия".





Сергей Силаев



