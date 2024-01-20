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17:00, 20 января 2024 года Орловская область поучаствует в акции "Блокадный хлеб" 27 января исполнится 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда.



Фото: Андрей Сасин

На протяжении последних четырех лет Орловщина участвует во всероссийской акции "Блокадный хлеб". Не станет исключением и 2024 год. За все время участниками стали более 110 тысяч жителей региона.



Ключевым символом акции является кусочек хлеба массой в 125 граммов. Такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжелые времена. По информации пресс-службы областного правительства, акция "Блокадный хлеб" включит в себя следующие мероприятия:



• с 22 по 27 января – в образовательных организациях области Всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб";

• с 25 по 27 января волонтеры раздадут жителям информационные материалы, расскажут о блокаде Ленинграда, и подвиге его жителей;

• с 26 по 27 января волонтеры посетят ветеранов-блокадников и окажут им необходимую помощь, передадут открытки с теплыми словами и пожеланиями.





Сергей Силаев



