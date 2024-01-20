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16:00, 20 января 2024 года Новый мусорный завод в Орле уменьшил нагрузку на мценский полигон в пять раз Ранее в регионе работали лишь два полигона для захоронения отходов.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Руководитель департамента ЖКХ Орловской области Сергей Латынин и директор регоператора Александр Муромский поучаствовали в прямом эфире на площадке ЦУРа.



Во время эфира стало известно, что новый завод в Орле "Экополис" снизил нагрузку на ранее имеющиеся полигоны. В частности, нагрузка на мценский полигон упала в пять раз.



Новый завод включает в себя сортировочный комплекс и современный полигон для захоронения отходов. Из-за большой нагрузки руководство предприятия приняло решение о временном складировании отходов, которые не успели отсортировать. После того, как решатся кадровые вопросы, все отходы пройдут сортировку.





Сергей Силаев



