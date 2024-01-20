Главная » Новости



15:15, 20 января 2024 года Орловские студенты поучаствовали в интеллектуальной игре Она была посвящена 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады.





Викторина прошла в штабе общественной поддержки Орловской области. Свои знания об истории блокады Ленинграда проверили более 30 человек. Это студенты средних специальных учебных заведений региона и активисты "Молодой гвардии".



Участники игры разделились на четыре команды по шесть человек и ответили на 30 вопросов, касающихся блокады Ленинграда. Победителям вручили памятные награды.





Сергей Силаев



