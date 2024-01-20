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12:01, 20 января 2024 года ФК "Орел" начал комплектовать состав к участию во второй лиге Заключено 15 профессиональных контрактов.



Фото: телеграм-канал ФК "Орел"

Как сообщает телеграм-канал команды, "зелено-белые" начали комплектацию состава к новому сезону. Профессиональные контракты уже заключены с 15 футболистами, игравшими в прошлом сезоне. Также ожидается представление новичков.



Напомним, ФК "Орел" в минувшем сезоне завоевал Кубок союза федераций футбола "Центр" и благодаря этому получил шанс сыграть в ФНЛ-2. Аккаунт ФК "Орел" озвучил, что капитан команды Артем Лукша продолжит выступать в составе "зелено-белых".



Сейчас команда ежедневно тренируется, совмещая занятия в тренажерном зале, кроссы по парку Победы, и тренировки в футбольном манеже.





Анастасия Дорохова



