ФК "Орел" начал комплектовать состав к участию во второй лиге
Заключено 15 профессиональных контрактов.
Фото: телеграм-канал ФК "Орел"
Как сообщает телеграм-канал команды, "зелено-белые" начали комплектацию состава к новому сезону. Профессиональные контракты уже заключены с 15 футболистами, игравшими в прошлом сезоне. Также ожидается представление новичков.
Напомним, ФК "Орел" в минувшем сезоне завоевал Кубок союза федераций футбола "Центр" и благодаря этому получил шанс сыграть в ФНЛ-2. Аккаунт ФК "Орел" озвучил, что капитан команды Артем Лукша продолжит выступать в составе "зелено-белых".
Сейчас команда ежедневно тренируется, совмещая занятия в тренажерном зале, кроссы по парку Победы, и тренировки в футбольном манеже.