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21:00, 19 января 2024 года Ребята из Нарышкино пришли в обновленный детский сад Ремонт провели на средства из резервного губернаторского фонда.







В Нарышкино после капремонта заново открылся детский сад №2. Ремонт осуществлялся на средства из резервного фонда губернатора. Это порядка 2,4 миллиона рублей. Почти три месяца дети были в других детских садиках.



Ремонт обошелся на 600 тысяч рублей дешевле. Остаток вернули в казну.



В саду полностью разобрали кровлю, сделали новую металлопрофильную крышу с снегозадержанием и водоотведением. Помимо крыши были обновлены и потолки за счет одной из местных компаний.





Татьяна Тимохина



