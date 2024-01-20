Ребята из Нарышкино пришли в обновленный детский сад
Ремонт провели на средства из резервного губернаторского фонда.
В Нарышкино после капремонта заново открылся детский сад №2. Ремонт осуществлялся на средства из резервного фонда губернатора. Это порядка 2,4 миллиона рублей. Почти три месяца дети были в других детских садиках.
Ремонт обошелся на 600 тысяч рублей дешевле. Остаток вернули в казну.
В саду полностью разобрали кровлю, сделали новую металлопрофильную крышу с снегозадержанием и водоотведением. Помимо крыши были обновлены и потолки за счет одной из местных компаний.