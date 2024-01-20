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20:30, 19 января 2024 года Орловский центр социальной адаптации продолжает помогать бездомным С наступлением холодов число постояльцев выросло.







С приходом морозов в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий постояльцев больше, чем обычно. Здесь для них организовано четырехразовое питание, доступна медицинская помощь и крыша над головой. Сегодня здесь живут более 30 человек, но принять готовы 70 человек.



Одновременно в Орле проверяют места возможного нахождения бездомных. Инспекторы заглядывают в теплоузлы и коллекторы. Главная цель – не допустить смертей и возгораний. Встреченным бездомным предлагают обратиться за помощью в центр социальной адаптации. К сожалению, привычка жить на улице иногда оказывается сильнее.





Владимир Маряшин



