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11:00, 20 января 2024 года Вынужденным переселенцам в Орловской области вручили подарки Люди живут здесь уже второй год.







В пункт временного размещения на базе лагеря "Ветерок" привезли сладости и другие подарки. Вынужденные переселенцы живут здесь уже второй год – это 94 человека, включая 28 детей.



В роли дарителей выступили члены "Единой России". Приехали специально к Крещению.



Быт здесь налажен. Едой и одеждой вынужденные переселенцы обеспечены. Ребята посещают школы.





Татьяна Тимохина



