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10:00, 20 января 2024 года Сотрудники ГИБДД помогли беременной орловчанке добраться до перинатального центра Автомобиль сломался, когда супруг вез жену в медучреждение.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Инспекторы Денис Логвинов и Игорь Куликов дежурили в ночную смену на автодороге "Змиевка - Глазуновка - Тросна". Была метель. Примерно в 20.15 полицейские заметили на обочине припаркованный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Остановившись, напарники поинтересовались, не нужна ли помощь.



Водитель рассказал, что вез беременную супругу в перинатальный центр НКМЦ имени Круглой в Орел, но машина сломалась. Он попросил инспекторов доставить жену в медучреждение, а сам остался, чтобы отремонтировать автомобиль.



Сотрудники Госавтоинспекции доложили о произошедшем в дежурную часть и повезли женщину в областной центр. Благодаря включенным проблесковым маячкам через 35 минут гражданка была доставлена в медучреждение. Инспекторы помогли ей дойти до приемного покоя и донесли туда ее вещи.



- Благодаря оперативности и неравнодушию полицейских орловчанка своевременно получила врачебную помощь, - отметили в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области.





Сергей Мерцалов



