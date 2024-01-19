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17:15, 19 января 2024 года Династия педагогов учит орловцев почти век История началась в 1929 году.







Директор общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ Елена Скульбеда родилась в семье педагогов. В 1929 году ее дедушка – Владимир, окончил машино-строительный Кировоградский институт и остался там преподавать. Мама учила детей математике, а папа воспитывал чемпионов на уроках физкультуры.



– Мы как-то все в семье знали, что будем учителями, - признается директор общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ Елена Скульбеда.



Стаж у Елены Петровны 45 лет. Она создает в учебном заведении интересные проекты. Так, в школу вернулись предметные недели, появился новый центр.





Анастасия Тычинская



