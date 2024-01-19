Тренер орловских хоккеистов сыграет на Красной площади
Выставочную встречу посвятят Дню студента.
Тренер сборной Орловского государственного университета Геннадий Скиба выйдет на каток на Красной площади в Москве. 25 января там состоится выставочный матч, посвященный Дню студента. Геннадий Скиба попал в состав "Звезд СХЛ" (студенческой хоккейной лиги).
Также форму этой команды наденут руководители Минобрнауки России и Российского студенческого спортивного союза, руководители и тренеры студенческих хоккейных команд.