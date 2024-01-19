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18:00, 19 января 2024 года Новый гендиректор ТТП Орла приступил к работе Им стал Игорь Косолапов.







МУП "ТТП" Орла возглавил Игорь Косолапов. 10 января его представили коллективу. Сейчас в автопарке предприятия находятся 40 троллейбусов , 48 ЛиАЗов и 32 ПАЗа. Вся техника проходит регулярное обслуживание. Остается проблема с водителями.

Игорь Косолапов, директор МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие": "С водителями автобусов нехватка минимальна, с водителями трамваев и троллейбусов сложнее, но тоже пытаемся найти решение". Есть у орловцев вопросы и к состоянию автопарка предприятия. Обычно ремонт троллейбусов проводится после каждых 90 тысяч километров, а капитальный – после 240 тысяч.





Антон Сорокин



