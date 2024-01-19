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17:30, 19 января 2024 года Залежи мусора в Орловской области намерены убрать до конца недели Вопрос продолжает оставаться на контроле губернатора Андрея Клычкова.





В Орле продолжается решение мусорной проблемы, обострившейся в конце декабря и в новогодние праздники. На это повлияли морозы и дефицит техники у некоторых перевозчиков.



Решение проблемы продолжает оставаться на контроле губернатора Андрея Клычкова. Как сообщает региональный информационный портал, до 21 января все проблемные объекты по вывозу отходов на Орловщине должны быть приведены в надлежащее состояние. Для этого "Зеленой рощей" привлекается дополнительная техника. Также достигнута договоренность с мусорным заводом, чтобы уменьшить застой техники во время разгрузки отходов.





Артем Ежаков



