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15:30, 19 января 2024 года Почти 80 орловцев обратились в травмпункт больницы Семашко в Орле Причиной всему гололед, образовавшийся 18 января.





19 января в травмпункт больницы Семашко в Орле обратились почти 80 человек. Причиной всему гололед, образовавшийся накануне. В больнице Боткина сегодняшнее число пациентов травмпункта сайту "Вести-Орел" не прокомментировали.



Как отметил заместитель главврача по амбулаторной работе больницы Семашко Леонид Волкорезов, в основном люди поступают с переломами, растяжениями связок, вывихами и ушибами.





Артем Ежаков



