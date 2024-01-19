Почти 80 орловцев обратились в травмпункт больницы Семашко в Орле
Причиной всему гололед, образовавшийся 18 января.
19 января в травмпункт больницы Семашко в Орле обратились почти 80 человек. Причиной всему гололед, образовавшийся накануне. В больнице Боткина сегодняшнее число пациентов травмпункта сайту "Вести-Орел" не прокомментировали.
Как отметил заместитель главврача по амбулаторной работе больницы Семашко Леонид Волкорезов, в основном люди поступают с переломами, растяжениями связок, вывихами и ушибами.