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15:00, 19 января 2024 года

На выходных в Орловской области подморозит

Теплый сектор скандинавского циклона практически миновал регион.


На выходных в Орловской области станет немного холоднее. Прогноз опубликовал гидрометцентр. По словам Валерия Селихова, теплый сектор скандинавского циклона практически миновал территорию региона. К вечеру 19 января Орловщина будет уже в тыловой части циклона, с чем и связан заток холодного воздуха.

20 января в области местами ожидается небольшой снег, гололедица. Температура воздуха ночью: 5 – 10 градусов мороза, днем – от минус двух до минус семи.

21 января существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов мороза, днем – от минус пяти до минус десяти.

В понедельник, 22 января, осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться в пределах восьми – тринадцати градусов мороза, днем прогнозируется от пяти до десяти градусов со знаком минус.


Артем Ежаков
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