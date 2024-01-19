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15:00, 19 января 2024 года На выходных в Орловской области подморозит Теплый сектор скандинавского циклона практически миновал регион.





На выходных в Орловской области станет немного холоднее. Прогноз опубликовал гидрометцентр. По словам Валерия Селихова, теплый сектор скандинавского циклона практически миновал территорию региона. К вечеру 19 января Орловщина будет уже в тыловой части циклона, с чем и связан заток холодного воздуха.



20 января в области местами ожидается небольшой снег, гололедица. Температура воздуха ночью: 5 – 10 градусов мороза, днем – от минус двух до минус семи.



21 января существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов мороза, днем – от минус пяти до минус десяти.



В понедельник, 22 января, осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться в пределах восьми – тринадцати градусов мороза, днем прогнозируется от пяти до десяти градусов со знаком минус.





Артем Ежаков



