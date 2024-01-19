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14:00, 19 января 2024 года Орловский МФЦ обработал почти 300 тысяч заявок в 2023 году За помощью обратились почти 450 тысяч человек.







В 2023 году в орловский многофункциональный центр обратились 444 тысячи человек. Появились новые услуги, которые упростили некоторые процедуры. Так, стало проще получать налоговый вычет.



Об этих и других нововведениях корреспонденту "Вести-Орел" Александре Бахтиной рассказал директор орловского МФЦ Павел Калугин.





Александра Бахтина



