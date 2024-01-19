В Нарышкино после капремонта открылся детский сад №2

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11:30, 19 января 2024 года
В Нарышкино после капремонта открылся детский сад №2Работы проводились с конца октября.
Фото: Татьяна Тимохина
В поселке городского типа Нарышкино после капитального ремонта открылся детский сад №2. Его закрыли 23 октября, а детей распредели по другим учебным заведениям.
На работы выделили средства из резервного фонда губернатора - порядка 2,4 миллиона рублей. В результате ремонт обошелся в 1,8 миллиона, оставшуюся сумму вернули в областную казну.
В саду полностью разобрали кровлю, сделали новую металлопрофильную крышу с снегозадержанием и водоотведением. Помимо крыши были обновлены и потолки за счет одной из местных компаний.
Татьяна Тимохина
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