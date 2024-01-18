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19:41, 18 января 2024 года

Орловцы готовятся отмечать Крещение Господне

К традиционному погружению в иордани нужно заранее подготовиться.



19 января православные орловцы отметят Крещение Господне. Традиция праздника – погружение в иордани. Это необязательный ритуал. В церкви говорят, что важнее – посетить службу.

Праздник связан с евангельским событием, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В этот момент случилось чудо – Дух Божий в виде голубя сошел на Господа, и спаситель предстал перед всем миром в виде Пресвятой Троицы. Поэтому второе название праздника – Богоявление.

Тем, кто отважится погрузиться в ледяную воду, подготовили 24 специально оборудованных места. Готовиться войти в иордань нужно заранее. Нужно полностью исключить любой алкоголь – как до омовения, так и после. За пару часов до погружения нужно поесть. Пищи должно быть достаточное количество, и она должна быть жирной.


Екатерина Габова
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