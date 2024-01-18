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20:30, 18 января 2024 года

В Орле капремонт обернулся для жильцов проблемой с горячей водой

Новому бойлеру здесь радовались недолго.



Капремонту и новому бойлеру жители дома №36 по улице Сурена Шаумяна радовались недолго. Не прошло и года, как в доме начались проблемы с горячей водой, а потом она и вовсе перестала поступать в квартиры.

Жильцы со счетчиками просто перекрыли их за ненадобностью, а те, кто без них, исправно платят по тарифу и пишут жалобы в управляющую компанию и другие инстанции.

В УК пояснили проблему: причина – в трубах и повышенном содержании железа в воде. Новая полипропиленовая разводка и бойлер оказались несовместимы. В Фонде капремонта ответили, что трубы соответствуют проектным документов, гарантийным случаем ситуация в доме не является.

Единственный выход – самим полностью поменять пластиковые трубы на металлические. Работы планируют выполнить на средства, которые собирает УК по текущему ремонту. Там постараются решить проблему в течение месяца.


Татьяна Тимохина
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