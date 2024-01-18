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21:00, 18 января 2024 года

Жители орловской многоэтажки оборудовали убежище за деньги на текущий ремонт

Укрытие вместит 500 человек.



В Орле в случае угрозы безопасности жителей будут включать звуковые системы тревоги. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков, напомнив зрителям трансляции о ракетном обстреле Белгорода 30 декабря, когда множество людей погибли и были ранены.

Если вы услышали сигнал "Внимание всем!", но нет возможности укрыться, используйте правило двух стен. Самое безопасное место там, где нет окон. Нельзя оставаться на лестнице или в лифте.

Жители улицы Андрианова, 39 в общедомовом чате решили оборудовать собственный подвал на случай тревоги. Средства на инвентарь выделили из текущего ремонта. Оборудование убежища взяла на себя управляющая компания.

Укрытие площадью 800 квадратных метров может вместить 500 человек. Оно оборудовано огнетушителями, доступна вода, есть больше сотни аптечек первой необходимости.

Сегодня в Орле на интерактивной карте укрытий отмечено более 800 временных подвальных укрытий для эвакуации, в которых можно находиться не больше суток.


Анна Вайсергисер
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