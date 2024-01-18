Орловский волонтер встретилась с Владимиром Путиным
В предвыборном штабе президента побывала Лилия Саитова.
Фото: сообщество в "ВКонтакте" "Волонтеры культуры57 / Орловская область
В предвыборном штабе Владимира Путина в Москве прошла встреча с доверенными лицами. Там присутствовала и волонтер от Орловской области Лилия Саитова.
Ей удалось пообщаться с президентом и познакомиться с большой командой. Лилия участвует в культурной жизни региона, учиться в музыкальном колледже. С января она – волонтер штаба общественной поддержки .