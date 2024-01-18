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17:44, 18 января 2024 года Орловский волонтер встретилась с Владимиром Путиным В предвыборном штабе президента побывала Лилия Саитова.



Фото: сообщество в "ВКонтакте" "Волонтеры культуры57 / Орловская область

В предвыборном штабе Владимира Путина в Москве прошла встреча с доверенными лицами. Там присутствовала и волонтер от Орловской области Лилия Саитова.



Ей удалось пообщаться с президентом и познакомиться с большой командой. Лилия участвует в культурной жизни региона, учиться в музыкальном колледже. С января она – волонтер штаба общественной поддержки .





Всеволод Трифонов



