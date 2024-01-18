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17:47, 18 января 2024 года

Орловцам рассказали, как ставят на ноги бойцов с тяжелыми повреждениями мозга

Круглый стол "Комплексная реабилитация ветеранов СВО" состоялся в столичном центре "Патриот".

Фото: архив "Вести-Орел"

Об уникальной программе ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО "Возвращение" шла речь на втором форуме ветеранов "Вместе победим", который прошел в центре "Патриот". Его участниками стали социальные координаторы и руководители региональных филиалов Фонда "Защитники Отечества", а также более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов РФ. Им рассказали о том, как вывозят с передовой и ставят на ноги тяжелораненых солдат. Многие больше месяца находились в коме. Сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни.

- Только в декабре мы выполнили более 200 операций на открытом мозге и бесчисленное количество полостных операций, - рассказал директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко.

В обсуждении участвовали герои СВО, которые уже прошли комплексную программу реабилитации. В их числе - и наши земляки. 

- Только комплексный подход позволяет обеспечить максимальное восстановление каждого ветерана. Некоторые уникальные практики мы показали на площадке форума. Всего за время работы фонда организована эффективная реабилитация более двум тысячам ветеранов, - сообщил заместитель председателя фонда "Защитники Отечества" по медицинской поддержке Сергей Вылегжанин.

Напомним, что по вопросам реабилитации орловцы - участники боевых действий - могут обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области по адресу: город Орел, улица Степана Разина, дом 3.


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