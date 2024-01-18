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17:23, 18 января 2024 года Орловскую Росгвардию возглавил Сергей Ольшанский Он уже провел первую рабочую встречу с губернатором Андреем Клычковым.



Фото: портал правительства Орловской области

Начальником управления Росгвардии по Орловской области назначен полковник полиции Сергей Ольшанский. Он сменил на этом посту Сергея Старосельцева. 18 января Ольшанского представили сотрудникам ведомства.



Новый глава орловской росгвардии уже встретился с главой региона Андреем Клычковым. Губернатор выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия и сотрудничества, а также поблагодарил правоохранителей, сообщает региональный информационный портал.



Как рассказали в Росгвардии, Сергей Ольшанский родился 1 января 1978-го года. Окончил Тверское Суворовское училище, Рязанский институт воздушно-десантных войск, Академию управления МВД России. С 2004-го по 2021 годы служил на разных должностях в белгородском ОМОН. В апреле 2021-го года возглавил СОБР управления Росгвардии по Белгородской области. Имеет командировки на Северный Кавказ.



Награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу".





Артем Ежаков



