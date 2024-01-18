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20:00, 18 января 2024 года Юные орловские хоккеисты покорили Нижний Новгород Кроме кубка игроки "Ледового поколения" привезли и серию личных наград.







В Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный турнир по хоккею среди команд игроков 2015-го года рождения. В соревнованиях приняли участие шесть команд, которые сыграли между собой по круговой системе.



Юные орловцы показали максимальный результат, одержав пять побед. Самой сложной оказалась игра с новочебоксарским "Соколом". Она завершилась победой нашей команды в серии буллитов. Лучшим вратарем турнира стал наш Иван Орлянский, лучшим игроком команды – Арсений Бологов.





Анастасия Дорохова



