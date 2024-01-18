Главная » Новости



19:30, 18 января 2024 года Клычков поручил усилить работу по уборке мусора Поручение прозвучало на совещании с главами районов.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил усилить работу по уборке мусорных контейнерных площадок. Поручение глава региона дал департаменту ЖКХ.



– Каждая контейнерная площадка должна быть под контролем, чтобы не допускать перенакопления. Контролировать необходимо и график перевозчиков. Все инструменты для этого есть. Работа должна вестись комплексно региональным оператором, органами местного самоуправления, управляющими компаниями и другими структурами в тесном взаимодействии друг с другом, - подчеркнул губернатор.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, по состоянию на 17 января было вывезено более трех тысяч тонн отходов с 3120 мест накопления. С контейнерных площадок Орла и Орловского округа вывезено 98% ТКО.





Сергей Силаев



