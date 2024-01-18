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19:30, 18 января 2024 года

Клычков поручил усилить работу по уборке мусора

Поручение прозвучало на совещании с главами районов.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил усилить работу по уборке мусорных контейнерных площадок. Поручение глава региона дал департаменту ЖКХ.

Каждая контейнерная площадка должна быть под контролем, чтобы не допускать перенакопления. Контролировать необходимо и график перевозчиков. Все инструменты для этого есть. Работа должна вестись комплексно региональным оператором, органами местного самоуправления, управляющими компаниями и другими структурами в тесном взаимодействии друг с другом, - подчеркнул губернатор.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, по состоянию на 17 января было вывезено более трех тысяч тонн отходов с 3120 мест накопления. С контейнерных площадок Орла и Орловского округа вывезено 98% ТКО.


Сергей Силаев
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