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18:20, 18 января 2024 года Скончалась Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Легкобит Долгие годы она посвятила работе в Орловском театре кукол.



Фото: Орловский театр кукол

На 74-м году жизни скончалась артист-кукловод и Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Легкобит. Об этом рассказали в Орловском театре кукол, которому она отдала десятки лет работы.



За свою карьеру она работала с такими режиссерами, как Н. П. Наумов, Г. А. Карбовничая, В. И. Куприн, а также с В. Р. Денисенко, Я. М. Мер, В. С. Сергейчевым, Г. В. Смирновой.



Прощание с Татьяной Легкобит пройдет 20 января в 13:00 в Свято-Троицком храме Орла.



Редакция ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Легкобит.





Артем Ежаков



