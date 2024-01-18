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19:00, 18 января 2024 года Фестиваль "Рождественские встречи" в Орле собрал 15 творческих коллективов На сцене выступили и взрослые, и дети.







Фестиваль "Рождественские встречи" в институте культуры собрал аншлаг. 15 детских и взрослых творческих коллективов представили на сцене концертного зала номера, посвященные зимним праздникам. Публика услышала народные песни, частушки и колядки.



Идейным вдохновителем фестиваля уже двадцать лет остается кафедра народного пения. В этом году здесь выступили ансамбли «Каравай» и «Славица», русский народный хор имени Крепких, гости из Брянского областного колледжа искусств, а также другие коллективы.



Почетными гостями фестиваля стали митрополит Орловский и Болховский Тихон и глава регдепартамента культуры Наталья Георгиева.





Эва Стасюлевич



