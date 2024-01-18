Фестиваль "Рождественские встречи" в Орле собрал 15 творческих коллективов
На сцене выступили и взрослые, и дети.
Фестиваль "Рождественские встречи" в институте культуры собрал аншлаг. 15 детских и взрослых творческих коллективов представили на сцене концертного зала номера, посвященные зимним праздникам. Публика услышала народные песни, частушки и колядки.
Идейным вдохновителем фестиваля уже двадцать лет остается кафедра народного пения. В этом году здесь выступили ансамбли «Каравай» и «Славица», русский народный хор имени Крепких, гости из Брянского областного колледжа искусств, а также другие коллективы.
Почетными гостями фестиваля стали митрополит Орловский и Болховский Тихон и глава регдепартамента культуры Наталья Георгиева.