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16:15, 18 января 2024 года Семья Карташевых представит Орловщину на форуме "Родные-Любимые" В нем примут участие более тысячи человек.







Семейный форум "Родные-Любимые" пройдет на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Орловскую область представит семья артистов Карташевых академического театра имени Тургенева.



Дочки части бывают у мамы в гримерке, старшая Соня уверена, что пойдет по стопам родителей. За кулисами проходит и детство Матвея. Впервые он участвовал в спектакле, играя юного Герасима в постановке своего папы. Вместе с мамой исполняет роль ее сына - почти как в жизни.



– Огромное счастье что мы все вместе 5 дней будем вместе, там будут мастер классы, - рассказала актриса Орловского академического театра имени Тургенева Ольга Форопонова.



Папа – Антон Карташев – представляет регион на международной выставке "Россия" на ВДНХ. Он играет Ивана Тургенева.



Семья поделится секретами семейной жизни с другими участниками форума. Там соберутся представители разных уголков страны в честь открытия года семьи в России.











Татьяна Тимохина



