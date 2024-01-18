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18:00, 18 января 2024 года Орловский центр выиграл президентский грант на комплексную терапию детей Здесь помогут двум десяткам ребят.







За неполный год существования в Центре функциональной реабилитации "Сможем вместе" проделана серьезная работа. Команда завершает проект, осуществленный за средства президентского гранта – "Физическая терапия детей с нарушением развития" в Орловской области.



Задача специалистов – научить ребят с ДЦП и другими отклонениями ходить и правильно двигаться. Средства гранта позволяют бесплатно пройти физическую реабилитацию двум десяткам малышей



Одно из направлений гранта – обучение специалистов физической реабилитации. На Орловщине их мало. Действующие работники повышают собственную квалификацию.



В этом году центру удалось выиграть новый президентский грант – на комплексную терапию детей. Она включает в себя работу с психологом, логопедом, дефектологом-эрготерапевтом. Все эти специалисты в центре есть, но главная задача – сделать лучшим реабилитологом маму ребенка. Помощь окажут еще двум десяткам детей.





Елена Литинская



