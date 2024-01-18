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17:00, 18 января 2024 года Орловские МФЦ расширяют спектр услуг В прошлом году в многофункциональных центрах оформили 300 тысяч заявок.







Более 400 тысяч орловцев обратились в МФЦ. Это данные за прошлый год.



Через многофункциональный центр можно получить не только льготы и справки, но и вычет на учебу, лечение, заменить водительское удостоверение, получить загранпаспорт и на месте сделать фото на документы и многое другое.



Документы, не требующие подписи, можно заказать и онлайн, получив их позднее в постамате.



МФЦ каждый год расширяют спектр услуг, в 2024-м запланировано развивать функцию подачи искового заявления в суд.





Александра Бахтина



