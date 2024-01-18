В Орле снова произошла коммунальная авария на 909 квартале
Прорыв трубы произошел на улице Планерной.
Фото: Михаил Вдовин
Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин в соцсетях сообщил, что к нему поступают сообщения от жителей 909 квартала города Орла. Вдовин пояснил, что в центральном тепловом пункте произошел прорыв трубы.
– Выехал на место, все службы работают. Параметры котельной незначительно снижены. Ситуация находится под контролем, - сообщил первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.