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15:00, 18 января 2024 года

Стали известны ближайшие к Орлу крещенские купели

Их организуют в Вятском Посаде и Сабуровских выселках.


19 января православные орловцы отметят праздник Крещения Господня. Его традицией, хоть и необязательной, является погружение в иордани.
Напомним, что в Орле специальных мест для крещенского купания не будет. Ближайшие оборудованные купели будут в Орловском округе.

По информации портала правительства Орловской области, жители Орла могут окунуться в следующих местах:

• Храм Сретения Господня в поселке Вятский Посад. С 22:00 – богослужение, купание в купели.
• Храм Преподобного Сергея Радонежского в деревне Сабуровские выселки "Орловский Колос". С 22:00 – богослужение, купание в купели.
Здесь будут дежурить полицейские.

Напомним, что в праздник Крещения Господня на водоемах области будут организованы 24 места для купания. С их списком можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Количество мест может корректироваться.


Артем Ежаков
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