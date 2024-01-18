Главная » Новости



15:00, 18 января 2024 года Стали известны ближайшие к Орлу крещенские купели Их организуют в Вятском Посаде и Сабуровских выселках.





19 января православные орловцы отметят праздник Крещения Господня. Его традицией, хоть и необязательной, является погружение в иордани.

Напомним, что в Орле специальных мест для крещенского купания не будет. Ближайшие оборудованные купели будут в Орловском округе.



По информации портала правительства Орловской области, жители Орла могут окунуться в следующих местах:



• Храм Сретения Господня в поселке Вятский Посад. С 22:00 – богослужение, купание в купели.

• Храм Преподобного Сергея Радонежского в деревне Сабуровские выселки "Орловский Колос". С 22:00 – богослужение, купание в купели.

Здесь будут дежурить полицейские.



Напомним, что в праздник Крещения Господня на водоемах области будут организованы 24 места для купания. С их списком можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Количество мест может корректироваться.





Артем Ежаков



