Стали известны ближайшие к Орлу крещенские купели

Их организуют в Вятском Посаде и Сабуровских выселках.
19 января православные орловцы отметят праздник Крещения Господня. Его традицией, хоть и необязательной, является погружение в иордани.
Напомним, что в Орле специальных мест для крещенского купания не будет. Ближайшие оборудованные купели будут в Орловском округе.
По информации портала правительства Орловской области, жители Орла могут окунуться в следующих местах:
• Храм Сретения Господня в поселке Вятский Посад. С 22:00 – богослужение, купание в купели.
• Храм Преподобного Сергея Радонежского в деревне Сабуровские выселки "Орловский Колос". С 22:00 – богослужение, купание в купели.
Здесь будут дежурить полицейские.
Напомним, что в праздник Крещения Господня на водоемах области будут организованы 24 места для купания. С их списком можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Количество мест может корректироваться.