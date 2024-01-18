Весной в Орле начнут монтаж терминала аэропорта

В городе продолжается реконструкция воздушной гавани.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о ходе реконструкции аэропорта "Южный". Как сообщил глава региона, работы идут по графику. Срок завершения намечен на 2024-й год.
На территории воздушной гавани положено первое основание под взлетную полосу. Для укладки верхнего слоя строители ждут хорошей погоды. Также сделана рулежная дорожка, разворотное кольцо, дорога к перрону. Идет бетонирование свай для монтажа терминала. Его начнут делать весной, сообщает региональный информационный портал.
На ремонт аэропорта предусмотрено федеральное финансирование в размере 1,4 миллиарда рублей – миллиард за 2022-й и 2023-й годы, а также 400 миллионов в 2024-м.
Характеристики воздушной гавани позволят ей принимать такие самолеты, как Sukhoi Superjet-100 в комплектации на 75 пассажиров. Аэропорт будет регионального значения.
В ходе открытого голосования большинство орловцев высказались за переименование аэровокзала в "Аэропорт имени И. С. Тургенева".