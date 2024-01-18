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13:30, 18 января 2024 года В Орле отказались вводить штраф 5000 рублей за безбилетный проезд Проект обсудили на заседании комитета орловского горсовета.



Фото: архив "Вести-Орел"

18 января депутаты рассмотрели проект о резком увеличении штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа в общественном транспорте Орла. Штраф предложили установить в размере 5000 рублей.



Начальник управления экономического развития горадминистрации Анастасия Сурнова пояснила, что действующий штраф в 200 рублей как профилактическая мера не работает. Она отметила, что в соседних регионах от таких мизерных штрафов вообще отказались из-за нулевой собираемости.



- Частных перевозчиков этот вопрос касается меньше, в ПАЗах водитель запускает пассажиров в основном через переднюю дверь и сам контролирует оплату. Больше этот вопрос касается муниципального предприятия. Но предложение повысить штраф до 5000 рублей мы считаем не эффективным, сумма - чрезмерная, - заявил зампред горсовета Сергей Швалов.



Он также напомнил о планах оборудовать каждую остановочную площадку валидаторами для удобства оплаты. Обсудив информацию, депутаты направили проект решения на доработку, сообщили в пресс-службе орловского горсовета.





Сергей Мерцалов



