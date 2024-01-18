Главная » Новости



12:00, 18 января 2024 года Бывшего гендиректора орловского предприятия заподозрили в неуплате 48 миллионов рублей налогов Компания занимается строительной деятельностью.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственный комитет на основании материалов УМВД И УФНС России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании, занимающейся строительной деятельностью. Дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".



Как предварительно установили в следственном комитете, руководитель, являясь гендиректором с 2018 по 2020 годы, уклонился от уплаты налогов. Мужчина создал схему искусственного документооборота, с помощью которой использовал счета 20 формально существующих фирм для ухода от налогооблажения. Всего, как считает СК, не было уплачено более 48 миллионов рублей налогов.



– В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



