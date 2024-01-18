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13:00, 18 января 2024 года В орловской школе по требованию прокуратуры отремонтируют спортивный зал В ходе проверки было установлено, что в помещении протекает кровля.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Глазуновской школе отремонтируют спортивный зал. На защиту прав учащихся встала районная прокуратура. Исковое заявление было направлено в суд, который удовлетворил требования прокурора.



Выделить средства на ремонт школьного спортзала обязали администрацию Глазуновского района. Обеспечивать проведение работ по ремонту кровли и помещений будет МБОУ "Глазуновская средняя общеобразовательная школа". Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры Глазуновского района, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.





Сергей Мерцалов



