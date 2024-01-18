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12:30, 18 января 2024 года Росгвардейцы изъяли у орловцев девять единиц оружия Это данные за период с 8 по 16 января.



Фото: архив "Вести-Орел"

Росгвардейцы проверили условия хранения оружия у 36 жителей Орловской области. За нарушения правил составлено 11 административных протоколов, изъято девять единиц оружия в связи со смертью владельцев и несоблюдением сроков перерегистрации документов.



- За прошедшую неделю силовики рассмотрели 161 ранее поданное заявление на оказание государственных услуг, приняли более 180 обращений от граждан и представителей организаций, выдали свыше 140 лицензий и разрешений, - рассказали в управлении Росгвардии по Орловской области.





Сергей Мерцалов



