Воспитанники воскресной школы Богоявленского собора Орла выступили перед вынужденными переселенцами
Концерт состоялся в санатории "Дубрава".
Фото: Орловская митрополия
Воспитанники воскресной школы Богоявленского собора Орла выступили перед переселенцами, приехавшими в наш регион из ЛДНР и Украины, и орловцами, отдыхающими в санатории "Дубрава". С пастырским словом ко всем присутствующим обратился протоиерей Сергий Гаврюшин.
Как сообщилив информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, учащиеся воскресной школы исполнили рождественские песни. А в завершение мероприятия дети поздравили зрителей с наступившими праздниками, пожелав всем здоровья и благополучия.