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11:30, 18 января 2024 года Воспитанники воскресной школы Богоявленского собора Орла выступили перед вынужденными переселенцами Концерт состоялся в санатории "Дубрава".



Фото: Орловская митрополия

Воспитанники воскресной школы Богоявленского собора Орла выступили перед переселенцами, приехавшими в наш регион из ЛДНР и Украины, и орловцами, отдыхающими в санатории "Дубрава". С пастырским словом ко всем присутствующим обратился протоиерей Сергий Гаврюшин.





Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, учащиеся воскресной школы исполнили рождественские песни. А в завершение мероприятия дети поздравили зрителей с наступившими праздниками, пожелав всем здоровья и благополучия.





Сергей Мерцалов



