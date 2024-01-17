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20:50, 17 января 2024 года В 908-м и 909-м кварталах Орла проведут противоаварийные мероприятия после гидроудара Тепло после ЧП 15 января вернулось в дома.





Тепло вернулось в дома жителей 908-го и 909-го кварталов Орла после гидроудара 15 января. Также батареи нагрелись в социальных учреждениях. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.

"Были проблемные моменты по некоторым домам, но они уже решены. Составлены акты по квартирам, где было залитие", – заявил Клычков. Для недопущения подобных случаев впредь проведут дополнительные противоаварийные мероприятия.



Напомним, что коммунальная авария в двух районах Орла случилась в понедельник. Из-за скачка электроэнергии вследствие повреждения высоковольтного кабеля отключились две котельные, снабжающие теплом 47 многоквартирных домов, два детских сада и школу. Из-за гидроудара случился прорыв системы по адресам: ул. Кромская 9, 11, 8, ул. Планерная 59, 61, 41, 43, 53, 57, 65, 69, 67, ул. Машкарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, ул. Саханская, 3, ул. Чечневой, 1.





Артем Ежаков



