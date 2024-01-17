В 908-м и 909-м кварталах Орла проведут противоаварийные мероприятия после гидроудара
Тепло после ЧП 15 января вернулось в дома.
Тепло вернулось в дома жителей 908-го и 909-го кварталов Орла после гидроудара 15 января. Также батареи нагрелись в социальных учреждениях. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.
"Были проблемные моменты по некоторым домам, но они уже решены. Составлены акты по квартирам, где было залитие", – заявил Клычков.
Для недопущения подобных случаев впредь проведут дополнительные противоаварийные мероприятия.
Напомним, что коммунальная авария в двух районах Орла случилась в понедельник. Из-за скачка электроэнергии вследствие повреждения высоковольтного кабеля отключились две котельные, снабжающие теплом 47 многоквартирных домов, два детских сада и школу. Из-за гидроудара случился прорыв системы по адресам: ул. Кромская 9, 11, 8, ул. Планерная 59, 61, 41, 43, 53, 57, 65, 69, 67, ул. Машкарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, ул. Саханская, 3, ул. Чечневой, 1.