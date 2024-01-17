Главная » Новости



20:35, 17 января 2024 года В Орле при необходимости будут включать системы тревоги Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.





В Орле при необходимости будут включать звуковые системы тревоги. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков, напомнив зрителям трансляции о ракетном обстреле Белгорода 30 декабря, когда множество людей погибли и были ранены.

"Мы должны принимать меры для подготовки к возможной агрессии со стороны ВСУ. В прошлом году мы испытывали и укрытия, и системы оповещения. В случае возникновения такой необходимости, в городе будет включаться звуковая сирена. Мы подготовили целый ряд материалов, как себя вести в таком случае. Распространим их через СМИ", – заявил губернатор. Также Андрей Клычков напомнил о приложении "МЧС России", через которое будет идти массовое оповещения граждан. Губернатор попросил орловцев скачать его и следить за уведомлениями.



Также глава региона поставил задачу подготовить предложения по созданию дополнительных укрытий в местах массового скопления людей.



Напомним, что 9 января в Орловской области обезвредили три беспилотника. Два летательных аппарата упали на объекте ТЭК, еще один – в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект. Пострадали трое орловцев.





Артем Ежаков



