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18:56, 17 января 2024 года На Орловщине могут благоустроить больше территорий на средства грантов Минстроя Конкурс для малых городов и исторических поселений по определению лучших проектов формирования комфортной среды продлен до 2030-го года.





Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии "Служение" объявил о продлении конкурса Минстроя для малых городов и исторических поселений по определению лучших проектов формирования комфортной среды до 2030-го года. Он включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".



Орловщина имеет большие успехи в этом конкурсе. За все время участия орловские населенные пункты становились победителями 17 раз. Деньги на благоустройство получили 10 муниципалитетов – всего порядка миллиарда рублей.



В этом году на Орловщине реализуют проекты "На крыльях перепелки" в Ливнах, "Мценская верста", а также "Феникс" в Новосиле. Общее финансирование превышает четверть миллиарда рублей, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



