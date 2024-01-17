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19:45, 17 января 2024 года
ФК "Орел" начал готовиться к новому сезону"Зелено – белые" возобновили тренировки.
Главная футбольная команда региона начала подготовку к сезону. Триумфаторы кубка Союза федераций футбола "Центр" уже работают в новом манеже.
Потерь в составе нет. Тренерский штаб расписал план работы на месяц вперед.
Готовятся к сезону и в администрации. Руководство команды делает документы для лицензирования клуба в профессиональном футболе.
Запланирована серия контрольных матчей. Место, время и соперники станут известны позднее.
Анастасия Дорохова
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