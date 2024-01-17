В Орловской области на карантин закрыто 11 классов

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20:54, 17 января 2024 года
В Орловской области на карантин закрыто 11 классовОРВИ в регионе снова начали подъем.
За неделю после завершения новогодних каникул к врачам с признаками ОРВИ обратились чуть более пяти тысяч орловцев. Это больше, чем в начале января, но значительно меньше декабрьских показателей.
В регионе циркулируют аденовирусы, парагрипп и сезонные коронавирусы, штаммы гриппа группы "А" и коронавируса. Течение заболеваний в основном не тяжелое. Лечатся инфекции в основном амбулаторно.
Прививочная компания закончилась. В этом году от гриппа в Орловской области привилось более 320 тысяч человек.
Что касается детей, у них заболеваемость вирусными инфекциями пока не растет. Сегодня на карантин закрыты 11 классов из семи школ региона.
Елена Литинская
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