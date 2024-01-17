Главная » Новости



19:00, 17 января 2024 года В Орле готовят волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи Добровольцы из нашего региона станут координаторами и помощниками.







Всемирный фестиваль молодежи в России намечен на этот год. Участие в нем примут 20000 иностранных и российских лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, спорта, образования.



Орловские волонтеры станут координаторами и главными помощниками гостей фестиваля. Сейчас идет их активная подготовка. В этом помогают московские кураторы.



Орловская область готовит 25 волонтеров. Всего в качестве добровольцев на фестиваль поедут пять тысяч человек.





Эва Стасюлевич



