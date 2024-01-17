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21:35, 17 января 2024 года В Орловской области продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий В общей сложности обновили уже почти 800 участков.





В Орловской области за несколько лет в порядок привели 160 общественных пространств и 613 дворовых территорий.



Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" начали в 2019-м году. В этом году благоустройство в области продолжат.



Ремонт дворов проводят с учетом мнения жителей. Они контролируют качество работ в рамках регионального проекта "Народная приемка".



В прошлом году отремонтировали 91 дворовую территорию. Благодаря сотрудничеству с правительством Москвы и привлечению дополнительных 300 миллионов рублей благоустроили еще 39 дворов в Орле.



В прошлом году Орловская область вошла в число десяти самых активных регионов в голосовании по выбору объектов благоустройства. По инициативе губернатора Андрея Клычкова, с 2021-го голосуют во всех районах области.



Продолжится благоустройство Орловщины и в этом году. Запланировано привести в порядок 35 общественных и 60 дворовых территорий.





