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Главная » Новости

19:28, 17 января 2024 года

Центры занятости предлагают орловцам более 11 тысяч вакансий

Самыми востребованными являются рабочие профессии.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жителям Орловской области предлагают более 11,1 тысяч вакансий. Свыше 2,8 тысяч из них - в обрабатывающих производствах. Речь идет о машиностроении, металлургии, выпуске пищевых продуктов, лекарств, пластмассовых изделий и химической промышленности.

Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", самыми востребованными на рынке труда Орловской области по-прежнему являются рабочие профессии. Это токари, каменщики, слесари-сантехники, электромонтеры, подсобные рабочие и другие.

Посмотреть предложения работодателей можно самостоятельно на платформе "Работа России": trudvsem.ru, выбрав в фильтрах Орловскую область.


Сергей Мерцалов
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