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7:30, 18 января 2024 года Сотрудник орловского УФСИН стал победителем соревнований по зимнему плаванию Заплывы прошли в Калуге.



Фото: УФСИН России по Орловской области в "ВКонтакте"

Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН России по Орловской области Андрей Абулов победил в соревнованиях по зимнему плаванию в Калуге. Турнир провела местная федерация по этому виду спорта.



Орловец отличился на дистанции в 50 метров вольным стилем. Как отметили в ведомстве, их сотрудник занимается моржеванием уже 11 лет.





